根據《洛杉磯時報》記者透納報導，為了幫助湖人盡快融合，「小皇帝」詹姆斯將於9月22到26日期間，在拉斯維加斯舉辦封閉特訓，每天至少要練2.5個小時，湖人全體球員都將出席，畢竟球隊老大都喊話了，其他球員怎敢不聽！

畢竟湖人新球季陣容大幅變動，一口氣新增8人，加上接下來湖人行程滿檔，包含前往上海、深圳的兩場NBA中國賽，詹姆斯期望湖人隊友可在封閉環境當中，有效了解隊友比賽習慣，提前為了新球季訓練營與82場例行賽做好準備。

也難怪詹姆斯如此擔憂隊友狀態，因為湖人9月28日開啟季前訓練營，10月5日迎來跟勇士的首場熱身賽，接著10月10日前往上海、10月12日換到深圳打中國賽，然後馬上返回美國，10月14、16日又跟勇士在自家主場打熱身賽。

其實不只是詹姆斯，上季總冠軍賽MVP里歐納德也跟快艇管理階層討論，前往邁阿密舉辦迷你訓練營的可能性，看來這兩支洛杉磯球隊都打算在新球季全力爭冠，無論是湖人或快艇，接下來要比的還是，誰的融合速度比較快罷了。

(中時電子報)