美陸貿易戰中，大陸近期恐打出稀土牌？隨著川普對3000億美元大陸商品加徵10%關稅後，北京隨後宣布相關陸企停止進口美農產品後，大陸稀土行業協會7日發表聲明，支持大陸對美方的反制對策，並指責美國的貿易霸凌行為，已影響大陸發展。

綜合陸媒報導，大陸稀土行業協會秘書處5日召開專題工作會議表示，堅決支持國家針對美方加徵輸美大陸產品關稅所採取的積極應對和反制措施，並表示美國加徵關稅的成本應由美國市場和消費者承擔，稀土行業企業要深刻認識出口稀土產品的特殊性，把握對外貿易中的主動性，引起外界聯想北京是否下一步可能動用稀土政策作為貿易戰武器。

聲明表示，在工作會議上也提到大陸國家主席習近平5月時在對江西贛州稀土產業考察調研指示，並提到川普在5月宣布對2000億美元輸美商品開始加徵25%關稅，以及近期對剩餘3000億美元商品加徵10％的關稅的決定，是美國慣用的霸權思維，加上國內政治需要挑起貿易戰，以遏制和打壓大陸。

該聲明指出，稀土是大陸重要的戰略資源，協會要不斷調整優化稀土行業的產業和產品結構，開拓發展稀土終端與高端應用產業，把稀土資源優勢有效轉化為發展優勢和經濟優勢，最後並強調積極參與以「共商、共建、共享」為宗旨的「一帶一路」建設，調整結構、擴大開放，積極拓展海外市場，維護大陸稀土在全球的戰略地位。

此次並非陸方放出有意動用稀土牌的風聲。對於外傳大陸恐限制對美國出口稀土，《人民日報》也曾以〈美方不要低估中方反制能力〉社論指出，「有分析認為，『中國對稀土市場的主導地位，已賦予北京還擊之道』」，暗示北京可能出這張「王牌」。

稀土被稱為「21世紀的科技金屬」，為高科技產業必備，而中國大陸稀土儲量占全球35%至40%，產量卻占全球60%以上，一向被中國大陸視為資源戰略中的王牌。不過，對於大陸稀土牌，美國等西方國家看法不同。美國政府稀土問題顧問戈爾茲（Eugene Gholz）曾在研究報告中表示，由於市場力量以及外交政治槓桿因素，讓北京的稀土王牌不如先前強大。而美國近期嘗試聯手澳洲填補供應鏈的關鍵缺口，使其產業減少對陸稀土依賴。

(中時電子報)