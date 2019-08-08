不少人交通違規被記點卻不知道，北市裁決所8日表示，依法除罰緩外，駕駛人會被記點處分，半年內違規記點累計達6點，將會被吊扣駕照1個月，未依通知到案繳送駕照者會予以加倍處分，最重可吊銷駕照，此外，民眾可下載監理服務APP，即能查詢記點情形，也可接收推播記點訊息。

裁決所統計，去年6個月內違規記點累計達6點，有2700件被吊註銷駕照，較前年同期2216件增加21.84％，去年汽機車3大違規記點情形，分別為違規轉彎記1點、不依規定車道行駛記1點、闖紅燈或紅燈右轉記3點。

裁決所違規裁罰課長吳素禎進一步指出，依《道路交通管理處罰條例》第63條第3項，汽機車駕駛人在6個月內，違規記點共達6點以上者，吊扣駕照1個月並要參加道安講習，逾期吊扣駕照2個月，若仍未到案逕行註銷駕照1年、參加道安講習，若1年內經吊扣駕照2次，再違反記點條款，將吊銷駕照1年，逾期則註銷駕照。

裁決所表示，由於不少車主住居所不一樣，有可能遺漏收到裁決書，民眾至監理服務網或監理服務APP查詢記點情形，只要利用手機下載「監理服務」APP並訂閱通知，即可接收推播記點訊息。

(中時 )