感冒發燒的林姓女子，指控前未婚夫黃男探望她時，趁其處於嗜睡、意識不清狀態下性侵，黃男稱林女是自願，且意識清楚幫他口交。檢方查出林女事發7天報案，期間密集與黃男連絡並拿8萬元等情事，認黃男乘機性交罪嫌不足，以不起訴處分。

林女稱，去年11月1日感冒、發燒，母親請友人楊女照顧，黃男徵得同意來探視，楊女因故先行離開，黃男趁與她獨處機會性侵得逞。

黃男堅詞否認犯行，稱是楊女打電話給他說林女吃藥扶不起來，希望他來幫忙陪林女，在2人獨處時，林女說做了很多對不起他的事，說要幫他生小孩，2人彼此愛撫後，林女幫他口交並未性交，過程中林女都是自願且清醒的。

黃男說，林女是他的前未婚妻，2人分分合合8年，事發後2天林女連絡希望能復合，但他以林女現在狀況不適合，林女就開始問為何當時脫其內褲？因林女經濟況不好，也應林女要求給了8萬元。並提出2人相關通話訊息證明。

檢方偵查時，林女指黃男趁她冒藥處於嗜睡、意識不清及不能抗拒狀態性侵，但她並未感覺下體有被東西侵入，亦不清楚醒來時身上為何未著衣褲，事發2天到醫院驗傷，結果並無生殖器遭侵入或有明顯發生性行為的跡證。

林女在事發7天後才報警，期間與黃男有大量通話訊息，與一般遭性侵被害人的情緒反應有別，對黃男自無從逕以刑法乘機性交或猥褻罪責相繩，應認其犯罪嫌疑不足，依法不起訴處分。

(中時 )