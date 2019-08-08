現正激戰的加拿大大師賽屬於ATP(Association of Tennis Professionals)賽事積分1000分的等級，僅次於四大滿貫以及年終賽，全年度該等級的比賽有『印地安泉』、『邁阿密』、『蒙地卡羅』、『馬德里』、『羅馬』、『加拿大』、『辛辛那提』、『上海』以及『巴黎』共九個。

本屆加拿大大師賽參賽的球星如雲，有世界排名第2的蠻牛納達爾(Rafael Nadal)、第4的奧地利名將蒂姆(Dominic Thiem)、第5的希臘帥哥提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)、第6的日本一哥錦織圭(Kei Nishikori)還有第7的德國好手A.茲維列夫(Alexander Zverev)…等眾多高手，本屆最被看的球員是去年冠軍納達爾，包括上屆納達爾在加拿大大師賽已經4次奪冠與球王喬科維奇(Novak Djokovic)並列最多，今年球王並未參賽的情況下，台灣運彩如今開出納達爾冠軍2.30倍的賠率值得出手！

今天為大家介紹網球的『讓分』玩法，『讓分』是一場比賽經過台灣運彩所提供讓分值調整後的勝負，網球是以『局數』作為讓分調整的單位，由於網球的局數不像籃球的分數一樣分得比較細、單位比較小，因此網球經過讓分(局數)的調整之後大多數的情況主客雙方賠率並不一致，許多喜歡玩高賠的玩家更喜歡瞄準網球的讓分來投注，因為網球高賠的選項經過讓分(局數)的調整之後，比不讓分的高賠選項更容易開出來！根據筆者統計加拿大大師賽首輪24場比賽，讓分開出高賠的場次多達10場，占了42%，喜歡以小博大的朋友們不妨試試。

(中時電子報)