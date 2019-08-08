婦聯會主席雷倩。(中時資料照)

婦聯會與不當黨產委員會在昨(7)日於台北高等行政法院首度開庭，主要因為黨產會在今年3月不顧司法程序仍在進行，逕自要求將婦聯會388億財產沒入國庫，婦聯會提出行政命令不服進行反擊；婦聯會主管全體出席，婦聯會主任委員雷倩強調，這代表婦聯會堂堂正正面對指控，「爭生存、爭名譽是最重要任務！」

據聯合新聞網報導，雷倩在出庭後受訪表示，開庭程序中，可以明顯看出黨產會做的處分不但有違憲之虞，更違背行政程序。黨產會這種作法就如同其「東廠」之名，利用權力恣意欺凌百姓，豪奪他人財產，可以說是台灣最大的憲政危機，希望高等行政法院可以給予一個正義的判決。

事實上，在開庭前雷倩已先於臉書發文，痛批蔡政府執政三年多來，以「轉型正義」之名，運用立法多數與對法律制度的嫻熟，通過了黨產條例、促轉條例、政黨法，設立了黨產會、促轉會等機構，「依法」剝奪了人民憲法保障的財產權、集會結社自由、倒置了舉證責任，儼然成了「綠色恐怖」。

(中時電子報)