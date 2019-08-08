大陸8月起緊縮旅客來台，對我國觀光業產生巨大衝擊。行政院政務委員張景森昨召集交通部觀光局、外交部、內政部移民署等單位開會，針對開放印尼、越南免簽、補助留學生與外配親屬等措施進行討論，觀光局表示，目前新南向國家透過便利簽證來台的脫逃比例並未下降，因此免簽證開放務必謹慎探討。

觀光局表示，昨日受行政部邀請，召開跨部會會議。首先探討是否對印尼、越南兩國開放免簽，或是要以觀宏專案等便利簽證方式，吸引新南向國家來台。然而是否大幅開放新南向國家免簽證，觀光局表示仍須嚴謹探討，雖然新南向國家來台旅遊脫逃比例沒有惡化，但也都沒有顯著下降。

而業界也建議，原規定持有美、加、澳、紐、日、韓、英等國簽證者，可線上申請取得14天入境許可，但以印尼為例，印尼人口雖超過2.6億，每年卻只有20萬人取得上述國家簽證，不過每年卻有260萬名印尼人造訪新加坡，觀光局表示，擬將新加坡也列入該項規定。

觀光局指出，昨日會議提出擬對外籍配偶、留學生的親屬給予補助，吸引其來台探親加旅遊，但目前仍有技術性問題待克服，如當親屬拿著護照至旅館住宿時，業者該如何認定他確實有親屬在台讀書等，也還需調查旅館配合意願。

交通部長林佳龍昨表示，擬對陸客開放第三方入境免簽。不過此在昨日會議上並未討論，觀光局表示，若陸客在未得到大陸允許下來台，沒有簽證的狀況之下，恐怕會有國安疑慮，且對當事人而言，是否願意冒這個風險來台旅遊，也是一未知數。現已收到指示，正對此進行研議。

觀光局表示，目前最希望的就是打開國家大門，開放簽證優惠，但即使有免簽後，班機機位是否足夠也是一大問題，且航空公司必須養市場，不可能說加開就加開，需長期計畫。觀光局能做的就是先針對國旅提供補助，刺激國旅、盼能由國人暫時彌補缺口。觀光局也說，下周應該就會再度召開會議。

(中時 )