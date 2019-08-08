大陸國家電影局宣布暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展，引發外界高度關注。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，大陸電影不來金馬獎，到底是對大陸傷還是台灣傷？目前難有定論，但傳出原先報名今年金馬獎的劉德華不來了，他感嘆表示「後續還有誰？在面對台灣大陸二選一的時候，要左右為難？」

繼陸客自由行喊卡後，大陸國家電影局昨宣布暫停大陸的影片及人員參加今年台灣金馬獎，一連串的限縮措施，讓兩岸民間文化交流氣氛詭譎。受到大陸官方宣布禁止參加金馬獎影響，傳出劉德華主演的《掃毒2天地行動》也撤報金馬獎。

對此，黃暐瀚在臉書撰寫「從金馬、看兩岸」一文。他指出，這是1996年金馬獎開放大陸電影參展以來，第一次的「全面退出」。包括行政院、陸委會、總統府以及所謂的「台灣電影人」，紛紛表示遺憾。總統府發言人丁允恭甚至說「中國政府這一系列的禁令，對中國人民非常不公平，把自己向著世界透光的窗戶一扇扇關上，令人憂心，也讓人對中國人民感到不捨」。

黃暐瀚指出，1996年的「大陸電影」跟2019年的「大陸電影」，還是一樣的電影嗎？當年，他們來「朝聖」；現在，來了「惹麻煩」。黃說去年「傅榆事件」，把華人最高「電影殿堂」變成「政治飆車的殿堂」，電影變調，台下的李安，眉頭深鎖，擔憂全寫在臉上。

「擔憂不是假的，今年果然真的不來了」。黃暐瀚也分析，大陸電影不來金馬獎，到底是對大陸傷還是台灣傷？目前難有定論。但他提及，今年二月的柏林影展，大陸電影「地久天長」的男女主角王景春、詠梅同時奪下影帝、影后，大陸電影想要站上世界電影舞台，是不是得靠「金馬獎」才能「向世界透光」？丁允恭可能有點搞錯。

黃暐瀚也表示，前一陣子超紅的「復仇者聯盟四」，在台灣賣破九億票房，成為台灣影史上票房第二高的電影。不過「終局之戰」在大陸票房更好，賣了42億，而且是人民幣，換成台幣，超過兩百億，對電影公司來說，中國大陸的市場，比台灣大了20倍。對於傳出原先報名今年金馬獎的劉德華不來，黃感嘆表示「後續還有誰？在面對台灣大陸二選一的時候，要左右為難？」

(中時電子報)