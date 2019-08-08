秦姓少女和范姓少年因感情糾紛，率鄒姓閨蜜等人到男友住處丟雞蛋，范男事後不滿找來乾姐及其他友人報復，並相約在三峽鳶山銅鐘談判，一陣刀光劍影下差點把秦女手帕交的男友砍死，新北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴范男。

檢方調查，90年次的范男和秦姓女友因感情糾紛，秦女在2017年9月和鄒姓閨蜜等人到范姓少年住處砸雞蛋，讓范某相當不滿想要報復。

范姓少年以看夜景為由，同年9月25日把秦女約到三峽鳶山銅鐘，又私下連絡廖姓乾姐及廖姓、鄭姓等6位少年持西瓜刀、棍棒等物到鳶山設局報復。

范姓少年眼見助手已到齊，令秦女打電話請鄒姓閨密上山，由於雙方以擴音器通話，范、料等人和鄒女的男友江某在電話中互嗆，江男、鄒女也撂了一堆朋友上山。

兩派人馬在鳶山碰面後，范姓少年及廖姓、鄭姓、朱姓等少年不由分說就以安全帽、西瓜刀、棍棒等物品朝江男頭部痛擊，致使江男頭部、身體多處受傷，幸好警方獲報火速把江男送醫才免於一死。

鄒女證稱，范姓少年一夥人在毆打、砍殺男友時，還有人大叫「要給他死」，加上范姓少年等人持刀棍往江男頭部等致命部位猛擊，造成江男頭部嚴重受創，今日依殺人未遂罪嫌將江男起訴；其餘涉案少年則由法院另案審理。

(中時 )