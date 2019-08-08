扣人心弦的女排奧運資格賽結束後，男排賽程緊接著在本週末開打，賽制與女子組雷同，六個分組排名第一的球隊將取得東京奧運參賽資格。女子組除了F組是第二種子義大利出線外，其餘5組都是由頭號種子拿到奧運門票。男排各分組的走勢又會是如何?讓我們繼續看下去。

各分組名單 括號內為世界排名

A組 預測分組第一球隊:巴西

巴西近10年對上埃及與波多黎各的成績分別是3勝0敗與10勝1敗，對上這兩隊應可輕鬆過關。唯一要提防的是地主保加利亞，17年世界男排聯賽(國家聯賽前身)與18年國家聯賽巴西都曾栽在保加利亞手上。巴西傳奇自由球員桑托斯(Sergio Dutra Santos)退役後，後排防守就不若過去穩固，因此小組賽最後一戰對上保加利亞絕不能掉以輕心。如果進攻端能正常發揮，巴西應可靠著強大的火力掩護在A組出線，巴西最大的挑戰仍會是在明年的奧運賽場。

B組 預測分組第一球隊:美國

比利時、荷蘭近年來戰力下滑，連國家聯賽都不得其門而入。而南韓不僅無法在世界排名更上一層樓，亞洲前四的位置都可能在不久的將來被中華隊取代。上述3隊明顯都無法對兵強馬壯的美國造成威脅，美國今年國家聯賽決賽雖然不敵俄羅斯，但未來幾年的主力陣容已漸趨成形，隊長桑德(Taylor Sander)與舉對安德森(Matt Anderson)都在當打之年，「帶刀二傳」克里斯滕森(Micah Christenson)除了本業舉球外，發球及網前的反擊都相當具威脅性，預測美國將以全勝拿到奧運門票。

C組 預測分組第一球隊:塞爾維亞

C組將會是地主義大利與塞爾維亞兩強相爭的局面，里約奧運拿下銀牌的義大利，去年世錦賽僅以第5名作收，今年開始改朝換代的義大利看來仍要經歷一段換血陣痛期。曾分別在亞特蘭大奧運奪銅及雪梨奧運奪金的塞爾維亞，現階段排名雖不如義大利，但去年世錦賽第三輪力克義大利闖進四強，似乎預告著這支曾叱吒排壇的東歐勁旅將歸位。此外，塞爾維亞近年在一級賽事對戰義大利都占上風，14年與18年世錦賽兩次交手都以3:0勝出，因此大膽預測近況較理想的塞爾維亞將在C組出線。

D組 預測分組第一球隊:波蘭

法國主攻手恩加佩斯(Earvin Ngapeth)預計在本周歸隊，搭配國家聯賽表現出色的博耶(Stephen Boyer)與帕特里(Jean Patry)，法國無疑是地主波蘭最大的假想敵。法國的隱憂是主力與替補戰力落差過大，國家聯賽決賽輪當博耶與帕特里缺陣時，兩場都被打的潰不成軍，加上恩加佩斯整個夏天與國家隊的配合不多，團隊化學效應仍有待觀察。波蘭今年國家聯賽儘管少了世錦賽MVP庫雷克(Bartosz Kurek)，最後仍闖進決賽輪，由此可看出波蘭的戰力深度。另一方面，素來有「魔鬼主場」的波蘭多少也會對來訪的球隊造成影響，看好兵多將廣且有地主優勢的波蘭能拿到D組的奧運入場券。

E組 預測分組第一球隊:俄羅斯

17年歐錦賽鍍金又背靠背在國家聯賽奪冠的俄羅斯，連續3年在國際賽大放異彩，如果能順利挺進東京奧運，必定會是奪冠大熱門。而面臨大量好手叛逃的古巴，由本土聯賽球員組成的國家隊成績不若以往出色，近年快速竄起的伊朗應會是俄羅斯在E組的最大勁敵。今年國家聯賽表現亮眼的伊朗，由老將舉球員馬魯夫(Mir Saeid Marouf Lakrani)帶領羽翼漸豐的賈弗爾(Amir Ghafour)等人，正逐漸走向伊朗排球最輝煌的篇章。俄羅斯與伊朗近兩次在一級賽事的交手都由俄羅斯以3:0獲勝，雖然伊朗比以往成熟不少，但要贏下戰力高出一截的俄羅斯仍有難度，看好俄羅斯能與女排雙雙拿到奧運入場券。

F組 預測分組第一球隊:加拿大

F組預計會是加拿大與阿根廷的美洲內戰，芬蘭與地主中國應該只有陪公子練兵的份。加拿大與阿根廷近期交手的成績難分軒輊，加拿大擁有新生代重砲手埃文斯(Sharone Vernon-Evans)是最大的優勢，埃文斯今年國家聯賽對上波蘭一戰曾轟下31分，一旦賽事陷入膠著狀態，像埃文斯這樣的得分機器較有可能帶領球隊突圍。另一方面，阿根廷主攻手利馬(Bruno Lima)國際賽表現起伏較大，看好進攻端較穩定的加拿大能在F組出線。

(中時電子報)