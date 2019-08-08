大陸行動支付消費浪潮襲台，台灣發展多元支付腳步卻緩慢，市場使用率仍低，台南市府中商圈10月將成為全台第一座行動支付商圈，台南市議長郭信良8日找來科技公司、業者與台南市經發局、觀旅局，要求政府積極宣導，跟上大陸潮流。

兩岸商業往來頻繁，大陸消費模式影響台灣市場，台灣自去年起推動多元支付已一年多，市場使用率卻仍不高。不僅官方推動不易，不少夜市攤商業者表明擔心行動支付若普及化，會讓營業額攤在陽光下，給政府提高課稅金。

台南市約有10萬間商業化公司，登記加入行動支付僅7000多家，還有進步空間。台南市經發局輔導一年，中西區府中商圈攤商10月將全數完成行動支付繳款，成為全台第一座行動支付一條街。

郭信良8日找台南市經發局與業者直接面對面溝通，經發局官員分析，台灣的鈔票使用平穩安全，自動提款機與銀行領款方便，加上電子票證（悠遊卡）機制完整，民眾改變金融使用習慣的意願不高，因此與日、韓國家一樣，發展行動支付腳步較慢。

台南市經發局表示，中央政府定調這項手機系統整合服務交由市場機制決定，未來看哪家科技公司發展的平台最完整便利，就有機會整合市場，地方政府站在輔導角色，希望擴大業者加入多元支付平台，搭上市場潮流。

(中時 )