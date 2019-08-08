日本大阪地區中學聯盟訪問義大。義守大學提供

台日教育界交流日漸密切，在6月初義守大學校長陳振遠前往拜會日本松本的產學研界後，近日松本大學校長等一行人，也利用陪同松本市長訪問高雄市之際，特別排程回訪義大，並參訪義大醫院；另外，「日本大阪地區中學、高中聯盟」也於近日造訪義大，對辦學績效和醫院經營，深表敬佩。

義大陳振遠校長暨「應用日語學系」主任李守愛，於今年六月初前往松本大學訪問，並應邀公開演講；他們同時拜會松本市長菅谷，接受日本《市民時報》等媒體專訪，除分享義大現況，更熱情邀約松本年輕人到義大學習。

而後松本大學住吉校長及松本市工商協進會等政商界重要人士，於近日陪同松本市長前來高雄市拜訪各界，並特地回訪義大，強化彼此深厚情誼；此行松本團成員包括住吉校長、増尾副校長、柴田事務局局長、村瀬組株式會社的社長、關昭副社長，以及松本市王滝食品餐飲集團永瀬社長等各領域代表。

村瀬組會社目前也有4位社員古田直也、新谷夏可、清沢小百合、伊藤優愛，正在義大參加為期兩週的「中華文化與語言研習活動」，藉此認識臺灣文化。李守愛主任指出，義大「應日系」目前有3位學生取得義大「學海飛颺」公費補助，正在松本大學交換留學，其中2位即將畢業的同學，由於表現優異，已獲留任村瀨組株式會社及松本市的飯店工作；「應日系」每年約有40位日本姐妹校公費交換留學名額，並有機會前往日本航空等大企業實習和任職，充分發揮所長。

「日本大阪地區中學、高中聯盟」一行人，也於近日由義大姐妹校、撮南大學附屬常翔學園高中北尾元一校長率領，包括日本近畿大學的中川京一校長、同志社大學的西山宏一理事、阪南大學的西谷公成常任理事兼校長，以及各高中理事長及校長等多人，特別造訪義大，並受到義大副校長沈季燕與「應日系」師生等熱情歡迎，互動密切，期待未來能更深化產學研合作。

(旺報 )