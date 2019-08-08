行政院擬廢止印花稅，引發地方政府反彈，高雄市長韓國瑜擔心高市稅收將短少10億，行政院副院長陳其邁今天表示，「請韓市長放心，地方短缺的稅收，中央一定全額補足」。

陳其邁指出，廢除印花稅是在過去幾次稅改中很多的建議與會議的結論，印花稅也涉及修法，所以假如印花稅廢除，地方短缺的稅收，中央一定全額補足，不會減少地方任何財源。

陳其邁說，簡政便民，讓民眾對施政更有感，也全力支持地方政府各項稅收財源跟建設，這是行政院的政策，請韓市長放心，中央已經研議配套措施，不足的財源會由中央來補足。

(工商 )