取消印花稅 陳其邁：韓市長放心 短缺會補足 14:132019/08/08 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院副院長陳其邁今南下參加莫拉克風災重建展示館開幕等相關活動。（袁庭堯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院擬廢止印花稅，引發地方政府反彈，高雄市長韓國瑜擔心高市稅收將短少10億，行政院副院長陳其邁今天表示，「請韓市長放心，地方短缺的稅收，中央一定全額補足」。 陳其邁指出，廢除印花稅是在過去幾次稅改中很多的建議與會議的結論，印花稅也涉及修法，所以假如印花稅廢除，地方短缺的稅收，中央一定全額補足，不會減少地方任何財源。 陳其邁說，簡政便民，讓民眾對施政更有感，也全力支持地方政府各項稅收財源跟建設，這是行政院的政策，請韓市長放心，中央已經研議配套措施，不足的財源會由中央來補足。 (工商 ) #地方 #印花稅 #中央 #稅收 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院送大禮 印花稅最快明年廢止 04:102019/08/04 財經要聞 最快下會期3讀 明年走入歷史 選前送紅包 政院拍板廢印花稅 01:122019/08/04 政治要聞 印花稅年損120億 中央全埋單 01:122019/08/04 政治要聞 政院拍板廢印花稅 藍委批中央集權集錢 點名柯回應 11:122019/08/06 政治 廢印花稅 政院：地方預算不會少 16:002019/08/06 政治 廢印花稅 藍委批中央集權又集錢 04:102019/08/07 財經焦點 民進黨蠻橫短視 為勝選無所不用其極 04:102019/08/07 財經焦點 再槓中央！行政院廢印花稅 北市府強烈反對 13:082019/08/07 政治 政院廢印花稅 「黑韓」學者竟消遣蘇貞昌 19:132019/08/07 政治 印花稅法廢止 下周報院核定 規劃以「計畫型補助款」補地方缺口 04:102019/08/08 財經要聞 政治熱門新聞 阿扁也傻眼！小英帶花媽出國幹這事 - 政治 韓黑靠這公文保命？藍委笑：黃捷該好好感謝 - 政治 內鬼是誰？他揭藏身韓市府48人中 - 政治 韓逼公務員畫押？綠群攻反將陳菊打腫 - 政治 小英民調領先韓 但柯加入藍綠平手 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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