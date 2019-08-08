搶攻開學前商機，中區資訊展在筆電、電競用品價格都下殺5％。(林欣儀攝)

搶攻開學前商機，為期4天的「2019中區資訊展」8日在台中國際展覽館登場，首度採取異業結合模式，與「幸福生活博覽會」結合，以複合展方式呈現，台中市副市長令狐榮達指出，資訊展帶來科技的便利與活力、生活博覽會則涵蓋地方特色產品，盼滿足民眾各種需求。

在令狐榮達、立法委員何欣純及台中市電腦公會理事長石立欽、台灣區珠寶公會理事長張文欽等人共同剪綵下，「2019中區資訊展暨2019幸福生活博覽會」正式展開，主辦單位指出，今年共100家廠商、250個攤位展出，結合時尚生活與3C科技，只要憑台中購物節發票即可入場。

活動總幹事張混智指出，以往資訊展都是鎖定在3C科技展品，今年標榜幸福感，首度以異業結合方式舉辦，盼利用資訊展原有的人潮能帶動其他產業、達到加乘效益，而今年受空汙等因素影響，空氣清淨機熱賣、業績較去年成長約5至10％，展場內包括空氣清淨機、筆電等價格都下殺5％，廠商也準備許多贈品搶客。

令狐榮達強調，電腦公會首度將資訊展與生活博覽會結合舉辦，盼發揮大群眾效應、拉抬消費力，現場還規畫珠寶展區、幸福婚紗區及手作糕餅等，充分展現台中市幸福婚姻鏈活動。

(中時 )