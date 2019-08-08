《新聞深喉嚨》主持人王又正出示公文簽名，表示「內鬼」就在其中。（圖／本報系影音截圖）

2019.08.07新聞深喉嚨 綠白假互罵真合作？ 空戰叫陣拉抬聲勢「邊緣韓國瑜」！

高雄市政府一紙宣導公務人員上班期間，不得參與政治活動公文遭外流。綠營緊咬高雄市長韓國瑜「違反行政中立」、「逼迫畫押」。高雄市議員黃紹庭直言，這只是個例行宣導，卻遭蓄意操作；民進黨執政這20年，多少公務人員早就「靠邊」了？韓等於處在一個都是「內鬼」的環境，從公文的簽名和與會人數中，也可推知「內鬼」就在這48人中。

黃紹庭在政論節目《新聞深喉嚨》感嘆道：「其實我覺得韓國瑜市長，可以說是，旁邊都是內鬼。」黃指出，這點從韓上任以來，幾乎高雄市政府大大小小的事都會外流，就可看出。這紙公文其實只是一個內部宣導會議，不過某一個局處有人檢舉，有人在上班時間發罷免連署書，還在臉書上寫違反行政中立的言論，所以按照各朝往例，召開宣導會議。「內鬼」蓄意勾結民進黨人士，將此外流渲染成重大事件，綠營順勢群起攻之，這其實根本是個「假新聞」。

黃紹庭補充，這紙公文，僅僅是市府內一個秘書處的一個會，會議內容也就遵循往例為之，卻被操作得像是重大機密，令人不寒而慄。回想起來，打從韓國瑜年初訪星馬賣農產，只有3、4個人開會，結果行程表隔天就外流給媒體。不少局長到他辦公室開會，也吐露對推動市政的無力，因為自己是韓找來的，裡面的人不聽自己的話；局處同仁雖為公務人員，卻早在民進黨執政20年來「靠邊」了，思維根本是「依黨行政」。

主持人王又正調出簽到公文照片，指出上方簽名約35人，就算加上新聞局現場記錄人員，頂多50人；扣掉市長跟新聞局長2人，可見「內鬼」就在這48人之中。黃紹庭也直指，「內鬼」要抓出並不難，難的是，怕真的大刀闊斧去抓，會不會整個市府剩沒幾個人了？同時，這些「內鬼」的存在，不僅整天找韓國瑜碴，對市政的扯後腿，更是陷全高雄市民不義。

(中時電子報)