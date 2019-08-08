台中市多個環團體8日在台中市府廣場，呼籲市府應將在石岡區試辦多年的「垃圾費隨袋徵收」政策儘速擴及全市，以減少焚化爐垃圾量，進而降低空氣汙染。（黃國峰攝）

給台中市民的最佳父親節禮物！包含主婦聯盟環境保護基金會等多個環團團體8日在台中市府廣場，呼籲市府應將在石岡區試辦多年的「垃圾費隨袋徵收」政策儘速擴及全市，以減少焚化爐垃圾量，進而降低空氣汙染。環保局指出，垃圾費隨袋徵收需考量稽查人力及預算，環保局持正面看法，將審慎評估制定完整配套措施後再適時推動。

多個環團指出目前垃圾費隨水費徵收，無法合理反映「汙染者付費」的公平精神，用容器倒廚餘回家後反而還要用更多的水請洗，台中外埔生質能電廠現已開始運作，生廚餘可從一般垃圾分出，現在是台中推動垃圾費隨袋徵收的好時機，希望議員和市民支持，讓台中大幅減少垃圾量和垃圾焚化空汙，或許未來台中不需要三座焚化爐，只要兩座就夠了！期望台中成為真正進步和宜居的城市。

台中市環保局表示，環團建議持正面看法，但依照雙北經驗，民眾需使用專用垃圾袋，並根據不同家戶產出的垃圾量多寡，計算應繳交的垃圾費，需有完整解決辦法與配套措施，同時也需考量稽查人力分配及預算等面向。

台中市府指出將審慎評估，並制定完整配套措施，目前優先規劃多元垃圾處理方案，例如外埔綠能生態園區生廚餘發電政策，評估垃圾減量成效，再適時推動隨袋徵收可行方案。

(中時 )