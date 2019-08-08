國民黨面臨黨內整合問題，針對前鴻海董事長郭台銘可能脫黨參選，並與前立法院長王金平組成「郭王配」，國民黨副主席郝龍斌今天表示，現在見面時間不重要，重要的是結果，應該給郭董或王院長沉澱一下，因為初選期間可能有些裂痕讓他們覺得委屈；對於王金平昨表示現在談藍營整合有點太晚，郝龍斌強調，晚總比不做好，相信他們經過仔細思考，事情還有轉圜空間。

黨內初選失利的郭台銘至今仍神隱，但私下與台北市長柯文哲、王金平聯繫，合組第三勢力態勢漸漸成型，連前總統馬英九也坦言無法與郭聯繫，外界關注何時要與郭台銘或王院長見面？郝龍斌表示，見面的時間不重要，比較重要事有好的結果，現在應該給2人時間沉澱。

郝龍斌說，2020選舉，國民黨不團結一定會書，團結也不一定會贏，從中華民國發展的角度來看，他相信不論郭董或王院長一定都不希望蔡英文和民進黨繼續執政。

對於王金平昨揶揄黨中央現在才擔心整合問題會不會太晚？郝龍斌表示，在初選中間出現裂痕是有一點晚，但晚總比不做好，他覺得還是有機會，讓郭王沉澱思考一下，怎麼樣對台灣最好，怎麼樣對整個大局最好，符合國家利益並把民進黨下架，他認為這事還有轉圜的空間。

(中時 )