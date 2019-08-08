◎卓榮泰邀入黨 柯酸：請修改黨章

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，且允許黨員擁有雙重黨籍、不需講黨費，柯昨天說，此舉是為了凸顯國民黨、民進黨「不是朋友、就是敵人」的文化，製造分裂的就是這兩個黨，我們要凸顯人家心胸狹窄、目光短淺。對此，民進黨主席卓榮泰昨說，既然開放雙重黨籍，歡迎柯文哲加入民進黨。

◎北市9日停班停課？今晚10點前說

北市府今宣布今（8）日晚上照常上班上課，至於明（9）日是否停班停課，北北基今晚7點與中央氣象局視訊，根據最新的風雨預報資料，預計今晚10點前宣布。

◎男選父親節墜13摟 幼子獨留停車場

悲傷父親節！基隆市信二停車場今傳墜樓意外，1名男子上午9點不明原因從13樓停車場墜落，頭骨碎裂，明顯死亡，警方逐樓搜查，在一部發動中的汽車內，發現年約1歲幼童，社會局已將男童暫時安置，警方正調查釐清男子身分與死因。

◎地牛翻身！搖得比921還久

今年為921震災20周年暨莫拉克風災10周年 , 行政院災害防救辦公室7日才召開周年記者會 , 指台灣位處地震風災好發地區 , 希望提醒國人隨時保持警覺。沒想到8日清晨就發生6.0地震。

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(中時電子報)