健保APEC國際研討會今天盛大登場，首創亞太醫療資訊官方合作交流平台。（健保署提供）

台灣健保再度受到國際高度肯定，根據CEOWORLD雜誌 (世界著名商業雜誌)2019年針對世界89個國家的「健康照護指標」進行評比，台灣名列世界第1，此次除了5個歐洲國家與澳洲外，亞洲共有4個國家名列前10名，從100分指標總分中，台灣得到78.72的高分。健保署長李伯璋表示，這是全民、醫界及政府共同努力的成果，健保是台灣的驕傲。

李伯璋指出，這項「健康照護指標」主要是針對世界89個國家在健康照護系統的整體品質進行統計分析，涵蓋健康照護基礎設施、健康照護專業人員能力、健康照護費用、良好藥品可用性及政府準備等5個面項指標分收；亞洲國家部分韓國、日本及泰國則分居第2、第3及第6。

值得一提的是，健保APEC國際研討會今天亦盛大登場，亦首創亞太醫療資訊官方合作交流平台。健保署表示，此次能夠舉辦這場盛會，主要在去年APEC於巴布亞紐幾內亞召開衛生工作小組(Health Working Group, HWG)會議中，李伯璋署長前往發表台灣全民健保制度及最新的雲端醫療資訊技術，獲得APEC其他20國經濟體熱烈迴響，並爭取到APEC 提供10萬美金的經費補助，經過近半年的規劃與聯繫，終於在今、明兩天盛大登場。

台灣實施全民健保已有24年，早已成為各國來台取經的對象，尤其近年來健保積極將資通訊技術導入健保管理應用，建置並提升「雲端醫療資訊系統」在國際間打響知名度，李伯璋表示，健保自2014年至2019年6月，因導入該系統而減少相關藥品重複用藥所節省的經費約3.7億元、相關臨床檢驗結果雲端跨院共享所節省的經費達12億，為目前國際間運用醫療雲端科技進行成本效益管理最具體的成效的展現。

本次會議共有來自美國、加拿大、澳洲、秘魯、俄羅斯、日本、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南等13個經濟體的官方代表或講員約40位外賓來台，各國以實際行動遣衛生部高階官員來台學習，尤其新南向國家派員非常踴躍，至少都派兩名以上高階官員，連遠在南美洲的祕魯也派2名官員與會。本次APEC研討會官方派員人數及參與層級創歷年新高，顯示我國在運用醫療資訊科技、創造高品質的健保效能的成績，獲國際高度肯定。

(中時 )