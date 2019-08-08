台中59歲周姓婦人因雙腿無力、走路常搖搖晃晃，經常被朋友笑稱「像素還真在走路」，讓她自信心受損，去年更出現雙腿疼痛、無法久走的情況，嚴重影響工作，就醫檢查才知為兩側先天性髖臼發育不全併嚴重髖關節炎，所幸接受人工髖關節置換手術後，大幅改善。

亞洲大學附屬醫院骨科部主任唐國民指出，周婦年輕時就常感覺雙腿無力，腿部疼痛後也曾嘗試按摩、拉筋或整椎、推拿等多種方式治療，卻始終無法改善，直到手術後發現雙腿變得有力，預計數周復健後即可返回工作崗位。

「先天性髖臼發育不全是嬰幼兒時期髖臼發育不正常導致！」唐國民說，這類患者若未早期接受治療，長大後易出現嚴重髖關節炎，一般來說，嬰兒出生3個月內即可透過檢查發現問題，而若是已經會走路的孩子，則可觀察其是否有跛行、走路像鴨子般會搖晃等情況，藉此提早察覺。

唐國民表示，人工髖關節再置換的困難度遠較第一次手術高，建議患者在手術後仍應控制體重、減緩關節勞損，並做適度運動、訓練肌力且提升骨密度。

(中時 )