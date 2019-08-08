台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」時怒批蔡英文總統，前總統陳水扁今在新勇哥物語影片「爆料」，蔡英文總統兩次支持柯選市長，一次明助、一次暗助，這沒人情嗎？柯能連任也是「民進黨暗助」；「如果民進黨真的要輔選，姚文智會僅拿17％選票嗎？」

對於最近私菸案，陳水扁說，私菸的「人頭」，有沒有要去查？難道這樣就相信？政府相信，但選民不相信，絕對會在明年的大選反映出來。「還有很多大咖的，利用總統出國拿免稅菸，將國安人員當成人頭，這個才可惡」。

扁也說，兆豐案、慶富案也是辦到某個程度就不敢辦下去。甚至還把兆豐案列為機密，不見天日，政府到底在怕什麼？

此外，去年台北市長選舉，以蔡英文總統擔任黨主席的黨中央，屢屢被黨內質疑「暗挺柯棄姚」，但當事人都對外否認，不過陳水扁今在新勇哥物語的影片中，卻不是這樣說的。

2018年台北市長選舉，扁說，過去李應元選還有36％得票率，如果民進黨真的要輔選，姚文智會僅有李應元的一半？這不可能的，票跑到哪裡去？「很多都是民進黨暗助」，如果沒有公投亂象，投到三更半夜，柯文哲有機會連任，贏3千多票？所以不是討人情，是大家互相。

扁說，柯文哲「你說要把兇手交出來，我也知道你在講什麼，但是這是你造成的。你不檢討嗎？那時候你批評陳菊市長負債多少，何必講人家的不好呢？所以才引起陳菊反彈，她才公開講，民進黨應該自己提名，不要與柯文哲繼續合作。」

扁說，陳菊的新潮流派系才大力改變，主張2018年台北市長選舉一定要提名，「是誰造成的？也是你這隻歹嘴」。「始作俑者就是你本人」。柯文哲講話前，頭殼頓一下，想一想，可能可以減少誤會、不必要反彈，這對柯文哲要進一步絕對有比較好。「當然你不一定聽的進去」。

此外，扁表示，柯文哲在8月5日歹嘴嚴厲指控「小英沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪汙」。事隔一天就坦承「失言」，但並「沒有道歉打算」。

扁說，為什麼要死鴨子嘴硬？「講錯就該承認、該道歉就該道歉，不要硬坳，否則做人做事的道理就不及格了」。

陳水扁還反問蔡英文，2012年總統選舉電視辯論，馬英九也曾指控站在蔡英文旁邊的都是阿扁時期的貪腐集團。「你有什麼辯解嗎？」蔡英文當時卻不敢辯護？

對於阿扁被批評把選舉結餘款匯到國外，扁也表示，蔡英文最重用的宋楚瑜，也是把錢匯到國外，但「你卻重用宋楚瑜、切割陳水扁」。

這次蔡英文遭柯批評，扁說，「很多事情，你被人講到時會感到痛；但別人被指控時，你卻沒有感覺，這樣也是不公平罷，總是要有一個標準」。

(中時 )