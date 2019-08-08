承辦新北市「交通違規事故鑑定電話資訊查詢處理服務案」的交通事件裁決處楊姓課員，因承辦公文具有時效性，為免公文延宕她竟然盜蓋主驗人員的職名章，新北地檢署8日認為楊姓課員所犯輕微且已認罪、支付處分金，將她處分緩起訴。

檢方調查，楊姓課員在2019年2月15日簽請1月份的「交通違規事故鑑定電話資訊查詢處理服務案」驗收暨撥款，經政風室、會計室主任擬具會辦意見後送回給楊姓課員。

20日楊姓課員依會辦意見修正後再陳，秘書指示在簽呈上彙整會辦意見，依規定承辦這些簽呈應由主驗人員用印，但楊姓課員因簽呈具有時效性，為免公文延宕，竟然在簽會辦單位攔盜蓋主驗人員職名章，並蓋用「已登錄」並偽造蓋印時間。

事後楊姓課員自首盜蓋主驗人員職名章，檢方認為她所犯為最重本刑3年徒刑以下的輕罪，且自首後坦承犯行，給予1年期限的緩起訴，並令楊姓課員應支付1萬元緩以訴處分金、接受8小時的法治教育。

(中時 )