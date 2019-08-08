中山高速公路雲林虎尾段一號誌鬆弛，為防颱，高工局外包商上午強修，疑瞬間陣風太大，停在雲74線的工程車翻覆，吊車吊桿斷裂，工作鐵欄直接從高速公路高度掉落地面，導致2作業工人受傷，幸只有手部骨折等輕傷。

雲林縣虎尾鎮中山高下工程車翻覆

(中時 )