影》修號誌工程車翻覆2工人自中山高摔落傷 14:182019/08/08 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣虎尾鎮中山高下工程車翻覆。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中山高速公路雲林虎尾段一號誌鬆弛，為防颱，高工局外包商上午強修，疑瞬間陣風太大，停在雲74線的工程車翻覆，吊車吊桿斷裂，工作鐵欄直接從高速公路高度掉落地面，導致2作業工人受傷，幸只有手部骨折等輕傷。 雲林縣虎尾鎮中山高下工程車翻覆 (中時 ) #工人 #高速 #號誌 #工程車 #公路 也許您會感興趣 推薦閱讀 小黃趕考車禍 議員促設左轉號誌 04:102019/08/04 地方新聞 香港罷工簡史！從省港大罷工到碼頭工潮 11:222019/08/05 兩岸 保障行人安全 汐止福德三路增設交通號誌 21:072019/08/05 生活 陸全國ETC用戶累計突破1億 22:112019/08/05 財經 高速如同隱形 蘇聯為何打不到美SR71黑鳥戰機？ 00:322019/08/06 軍事 中橫便道為大梨山民眾農產輸運便利增開通行班次 19:132019/08/06 生活 桂中3縣連成線 自駕旅行更方便 04:092019/08/07 焦點新聞 男大生通宵夜唱 疲勞駕駛頭撞號誌桿死亡 09:182019/08/07 社會 號誌沒搞定 泰山捷運公園看得到玩不到 04:102019/08/08 地方新聞 地震＋大雨土石鬆動 公總籲暫別上山 09:292019/08/08 生活 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 板橋社區大樓 婦人墜樓亡 - 社會 指控前未婚夫性侵還拿錢 檢方不起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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