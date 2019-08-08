歷經10年準備，108課綱新學期即將上路，教育部在行政院會表示，自2014年開始，投入相關經費已達450.7億元，為新課綱實施奠定良好基礎。教育部長潘文忠則強調，108課網是以學生為主題的課程建構，無關乎去中國化的思維。

備受爭議的108課綱即將上路。教育部上午在行政院會報告課綱實施與配套措施，教育部國教署長彭富源表示，為確保108課綱穩健上路，自2017年起投入經費約450.7億元，明年度之後預算也將持續增加。108課綱各項經費內容，如前導學校試行部分，補助經費已達10.54億元；精進課程與教學部分，補助經費已達58億元。

師資員額人力部分，為補足學校落實108課綱所需教師人力，包含提高國小教師員額至每班1.65人、國中教師員額從2.0人提升到2.2人，經費編列已達238.82億元，教育部長潘文忠也說，極偏遠的學校會以跨校合聘科技教師方式因應。；教學設施與設備部分，包含補助高中職實施108課綱所需之一般科目教學設備、協助學校建置多元選修教學空間所需專業教室或相關學習環境活化改建等，共計143.34億元。

對於課綱遭疑去中國化，潘文忠也說，108課綱是經過非常周延的研發審議過程， 經多元審議委員參與，經過2年6個月又29天、多方代表分領域多面向考量所做的決定；跟文言文及白話文不是直接關連，主要是希望培養學生更好的閱讀及理解，不應受限文體的限制。

至於史觀問題，潘文忠說，國中都是以通史的方式，是一個更基礎性的認知，希望透過多元探究發展方式，到了高中是走向一個專題來進行分域跟跨域，但重點在於學生如何更統整的從自己所在地點看亞洲區域或世界觀念裡看到整個歷史的脈絡。是以學生為主題的課程建構無關乎去中國化的思維。

蘇揆則說，108課綱是推動12年國教最重要的關鍵，也是台灣第一次將12年國教放在一起統合研發審議的課綱。目標不只是要讓孩子從教育中獲得考試的技能，還要讓他們成為學習的主體，這個課綱就要在108學年度正式上路，期待它能穩健順利實施。

(中時 )