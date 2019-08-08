台灣第一名模林志玲6月閃嫁給放浪兄弟成員Akira，林志玲回台表示，覺得時間也到了，會決定結婚是在對的時間和對的人重逢，並放話自己從小就想生龍鳳胎，希望老天爺能聽見她的心願。今(8日)媒體報導，知名鳥卦師表示，她認為林志玲第一胎會有變數不如預期，有可能頭一胎會先是女寶寶先來報到。

林志玲兩個月前和小7歲Akira結婚，最近她回台參加活動，大讚老公正面積極陽光，人又十分善良，至於先前外傳雙喜臨門，林志玲當天特別選穿了一件細肩帶貼身洋裝現身，秀出平坦小腹證明還沒有好消息，也說之後會將重心放在家庭和公益基金會，會努力拚生龍鳳胎。

林志玲之後被周刊爆料，已在諮詢準備做試管嬰兒。據《自由時報》報導，鳥卦師王馨怡指出，她認為林志玲最快明年才會傳出好消息，且有「意想不到的變數」，她從益卦中斷言，林志玲可能「頭胎生女、次生男」，雖過程會有些困難，但會有太白金星保護，認為林志玲明年當媽機會高。

(中時電子報)