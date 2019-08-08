為持續推廣自備環保餐具及使用可重複清洗使用的餐具，環保署今（8）日公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業，於提供餐飲場消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具；納管的百貨公司與購物中心大約有180家，量販業者約150家。

環保署考慮到營業規模、經營型態及所在區域等實務情形各地不同，先由地方主管機關視轄區內情形，蒐整各界意見後，向環保署提報管制實施日期後再發布實施。違者依《廢棄物清理法》第51條第3項規定，處1200至6000元罰款。

環保署說，減塑是國際趨勢，第4屆聯合國環境大會170個與會國誓言，西元2030年前大幅削減免洗塑膠製品。歐盟亦已規劃將於西元2021年限制包含叉子、刀子、勺子、筷子等免洗餐具的使用。G20大阪峰會則通過「大阪藍海願景，就海洋塑膠垃圾問題，達成西元2050年以前削減為零的目標達成協定。

為了引導民眾改變習慣，環保署優先從「不一定需要使用免洗餐具」的內用環境開始管制，逐步引導民眾及業者適應。也呼籲已發布政策的縣市餐飲業者，應配合免洗餐具限制使用政策，其餘餐飲業者亦可主動將內用改為重複清洗餐具，民眾則自備環保餐具。

(中時 )