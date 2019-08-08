藍營市議員羅廷瑋說，他要到東區成功國小舉辦親子活動，因綠營市議員恐嚇學校行政人員而易地。（陳世宗攝）

台中市議會8日召開第3屆第2次臨時會，藍、綠議員針對紙風車租借場地風波引發論戰！民進黨市議員賴佳微等，質疑有政治黑手介入，不應對藝術表演團體貼上政治標籤；藍營市議員羅廷瑋反諷就是綠營市議員恐嚇學校出借場地辦活動，建議市府應建立一套公平公開透明租借辦法。

紙風車劇團原訂10、11日在豐原南陽、西屯永安兩國小公益演出，因場地租用發生爭議取消，市長盧秀燕還親上火線道歉；台中市議會8日召開臨時會，引發藍、綠議員激烈攻防。

藍營市議員羅廷瑋說，他原定8月3日在東區成功國小舉辦的親子活動，因前1天綠營市議員以候選人不應在學校辦活動為由，放任服務處主任用恐嚇的口語阻止活動，讓學校人員心生恐懼壓力大到聲淚俱下，他體恤學校立場決定更改地點。

綠營市議員黃守達表示，羅議員在議會現場出示一份變聲錄音檔，但錄音檔只有羅姓議員與1位不明男子對話，對話內容影射某位議員助理有施壓情事；但這位被影射議員助理，從頭到尾都沒有出現在錄音帶裡，根本無從證明。

綠營市議員林德宇說，他支持使用者付費進去學校辦活動，不管是立委、還是議員，大家都照一個標準，該收費就收費；如有外力介入，點名哪個劇團就是不能進入校園？這就是政治黑手介入。

藍營市議員黃建豪指出，紙風車劇團今年1月到7月在台中共辦9場活動，為何之前沒問題，現在卻有問題，市府在申請場地上應訂定統一標準。市府新聞局長吳皇昇說，尊重議會的運作及發言、也尊重紙風車劇團；此事不再有任何說法，一切做好溝通，市府盡力一切以孩子為重。

(中時 )