強颱利奇馬撲台而來，儘管中心並不會直接衝向花蓮，但利奇馬風場廣大，仍會帶來強大風勢與豪雨。花蓮縣政府於8日上午開設一級災害應變中心，縣政府考量遊客安全與設施穩定性後，宣布結束鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假活動」。

花蓮縣政府於昨日上午10時許開設一級災害應變中心，縣長徐榛蔚將親自坐鎮，配合警消及縣府單位，嚴陣以待。縣府光觀處為保障旅客生命財產安全，同時兼顧展出品的完整性，宣布暫停鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假活動」。

花蓮縣觀光處長唐玉書表示，由於系列活動原訂11號結束，礙於颱風影響時間與場地設備回復時程，系列所有活動經觀光處決定後，於8日全面結束。

知卡宣綠森林親水公園仍照常營運，於上午9點至正午12點，午間1點半至5點半。縣府農業處長羅文龍表示，將持續關切颱風最新動態，若下午風雨漸大，就會立即封園，提醒民眾盡快疏散避難。

(中時 )