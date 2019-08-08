蔡旻佑今年宣告加盟新東家何樂音樂，相隔4年即將推出第6張專輯《變心記》，近日為留有專屬空間決定外宿，正逢七月鬼門開，蔡旻佑透露發新專輯壓力大，「前晚才被鬼壓床，半夢半醒睡不好」，沒想到今天凌晨突然發生6級地震，讓他嚇到「以為猛鬼現形，力量強到要把我的床掀翻，才發現原來是地震」起床檢查災情，確認家人平安後，又回去補眠休息。

蔡旻佑透露新專輯籌備期間適逢撞牆期，作品中也首度揭露內心的陰沉面，原來是面臨唱片公司退件，要他思考真正要的音樂到底是什麼，他陷入情緒無底洞，關在家不出門，婉拒親友餐敘邀約，近日選擇搬出家裡外宿獨立生活，與自己相處後心情漸漸開朗，許多靈感也從此浮現。

起初家人反對蔡旻佑外宿，經過溝通後才成功，他維持每週回老家吃飯、爸媽也會來租屋處相聚，但他堅持不給鑰匙、不給過夜2原則；爸爸即將退休，日前爸媽去看價值上千萬的新房，爸爸暗示他要一起負擔、希望他交出每月所有收入，他笑說「我還是希望經濟部分有獨立性，但付房貸我一定會盡心力」，更承諾明年要帶全家人到日本近郊騎腳踏車放鬆，照顧家人。

新專輯《變心記》尚未發片卻風波不斷，日前境外平台提前早洩所有專輯曲目，唱片公司決定直球對決，8日開始預購同時、將自洩全部10首新歌的短版串燒音檔，短短100秒濃縮著14年來的音樂回顧，從2006年才19歲初試啼聲，高唱《我可以》成為家喻戶曉的創作新人，2008年發行《搜尋蔡旻佑》、2009年《寂寞，好了》、2012年《超級右腦》、2015年《我和我的布拉姆斯》，透過5首經典歌鋪陳，他也將每週開直播，分享每張作品故事歷程。

首波同名主打歌〈變心記〉，邀來葛大為神救援填詞，音樂精靈許哲珮擔任製作人操刀、蔡旻佑也跳脫樂譜限制、即興演奏小提琴，製演唱的語氣要多痞就有多痞，激發出蔡旻佑內心暗黑因子，蔡旻佑大呼：「玩得好過癮」，也坦言「這次新歌真的都很難唱，好怕自己破音」。

〈變心〉MV中蔡旻佑飾演一位外送員，有現場加碼吻戲，卻又撞見女友偷吃，情感膠著且拉扯的劇情。單身的他被問若遭逢變心將如何處理？他直回「轉身離開，不會挽留」。〈變心〉將於12日在hit FM進行新歌首播，MV將於14日20:00在YouTube官方頻道上架。

蔡旻佑進化「怪乖牌唱作全才」，即將推出第6張專輯《變心記》。（何樂音樂提供）

蔡旻佑今年加盟新東家何樂音樂，將推出全新大碟《變心記》。（何樂音樂提供）

蔡旻佑將推出新專輯《變心記》，此次他跳脫樂譜限制、即興演奏小提琴，演唱的語氣要多痞就有多痞，激發出內心暗黑因子，讓蔡旻佑大呼「玩得好過癮」。（何樂音樂提供）

蔡旻佑進化「怪乖牌唱作全才」，即將推出第6張專輯《變心記》。（何樂音樂提供）

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