利菁8日主持中天《麻辣天后傳》，被問到同日清晨6級強震，她笑稱因老公許育仁會打呼，所以兩人戴耳塞睡覺，強震當下她抓著老公想躲在床下，但帶著耳塞的老公誤以為她會害怕，所以對她「抱緊處理」，讓她無奈之下只能自己逃命，幸好最後一切平安，沒有任何財物損失。

利菁表示，全家人4日已在她200坪大的家裡慶祝父親節，她親自下廚請公婆、小姑全家吃飯。被問到房產投資，她提及該房只有2間房，1間臥室、1間客房，其餘則為2間衣帽間、1間練舞室及餐廳、客廳，她在南港四鐵共構的房產因奢侈稅綁住5年，賣出還賠1500萬，目前除了200坪大的房子，還有日本及馬來西亞的幾處房產。

利菁透露自己很會調味。（伊林娛樂提供）

利菁透露，小姑近日到她位於日本的民宿遊玩，回來大讚和牛好吃，公公聞言非常想吃和牛，貼心的利菁連忙準備和牛讓公公大飽口福，她笑說：「我非常會調味，公公就很喜歡我煮米粉加冬粉，這道菜連小姑的孩子都吃得很高興。」她開心談料理，提及連簡單的炒水蓮，小姑的孩子也超捧場，讓她非常有成就感，她甜蜜地說：「最近煮竹筍湯，我老公也非常喜歡，還說不待演藝圈可以開餐廳，一定大賺。」

(中時 )