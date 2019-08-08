新竹市消防局今天在滯洪池預布大型抽水機。（陳育賢翻攝）

新竹市政府已責成各單位整備好沙包、沙袋供緊急使用。（陳育賢翻攝）

因應強颱利奇馬來勢洶洶，新竹市政府颱風災害應變中心於7日下午即成立2級開設，今天上午並加強水閘門巡視檢修、防汛裝備器材、沙包整備，同時責成各局處務必針對低窪地區，完成抽水機預布整備與防災應變作為。

消防局長李世恭指出，依據中央氣象局今天上午9點15分資料顯示，第9號颱風「利奇馬」已增強為強烈颱風，暴風半徑也在擴大，目前中心在台北東南東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，首先將對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮構成威脅。

根據氣象局颱風路徑潛勢，9日中午至傍晚颱風暴風圈將短暫掠過新竹市，為竹市風雨最明顯時期，預估最大時雨量20至40毫米，沿海有8至9級強陣風，日累積雨量80至150毫米。

市長林智堅表示，雖然今天竹市尚未列入警戒範圍內，但仍要請市民千萬不能輕忽，明天午後研判風雨將影響竹市，今天上午已全面要求市府工務處、城市行銷處與交通處針對全市各車行地下道、停車場等公共設施，加強檢視設施內抽水機、自動柵欄功能正常。

另消防局也已完成大型抽水機於港北地區完成預布，但災時需運用CCTV系統加強車行地下道監控，有溢、淹水警訊，立即調度移動式抽水機，警察局也將儘速派員協助交通管制及疏導，確保用路人安全。

林智堅也呼籲，防颱不可掉以輕心，市政府各單位已嚴陣以待，並加強各項防災整備工作，透過提早準備，將颱風影響降至最低，保障市民財產生命安全，也提醒所有民眾做好防颱措施，颱風期間避免戶外活動與外出，若有任何需要，可打119或1999市民服務專線通報，市府將立即協助處理。

另，民政處也已聯繫3區區公所，針對各區內低窪易淹水地區居民作好防災準備工作，並隨時注意雨勢及淹水情況，加強災情查通報工作。

而各區公所已整備沙包暨沙袋，提供市民索取，民眾若有需要可洽：東區區公所521-8231分機400潘課長。北區區公所515-2525分機403林技士。香山區公所530-7105分機400、402陳課長、張技士。

(中時 )