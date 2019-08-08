台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲近日創立「台灣民眾黨」，為2020進軍國會做準備，引起藍綠陣營大為緊張，港媒今撰文評論解析，柯創黨開放雙重黨籍，至少「一箭四鵰」，藍軍綠營可得小心應對。並說明柯文哲此舉用意。

港媒《中評社》今撰文指出，標榜柔性政黨的「台灣民眾黨」黨章載明「開放雙重黨籍」，而綜觀檯面上幾個中大型政黨，中國國民黨、民進黨、時代力量，甚至是與柯友好的親民黨等都是「硬性政黨」，皆有規定不得具備其他政黨黨籍。

評論指出，從「戰略」角度看，柯文哲這一手雙重黨籍至少「一箭四鵰」，其一，引起媒體、政論節目討論，創造聲量。其二，柯文哲開後門賣人情給年底要參選的立委，甚至是給2年後的地方選舉，搶攻灘頭。

評論稱，其三，真正的戰略密碼就是柯常掛在嘴邊的「超越藍綠」。觀察2018年地方選舉，民進黨5月16日上午決定自推台北市長參選人，民進黨籍市府官員，當時的副秘書長李文英隨即請辭，當時的副市長陳景峻、民政局長藍世聰，以及蘇系人馬周榆修等都被逼問是否請辭，這對民進黨形象並不好」。評論認為。國、民兩黨若再逼自家黨員「彰顯黨意」離開北市府，輿論風向自然對兩大黨都不妙。

評論還指出，其四，柯以「柔性」政黨為訴求，把民眾黨的「道德」印象墊高，除了吸引意識形態較輕的年輕選民外，也同樣能以對政治冷感的社會賢達參與，而這些影響力，通常是在約佔4成的中間選民身上。

評論總結認為，柯文哲對台灣的政治文化會帶來甚麼影響，值得觀察。

(中時電子報)