林姓7旬老媼不滿先生疑和對門鄰居詹婦有染，今年6月間氣急敗壞跑到女方 家中痛斥詹婦「妳與我老公有染」。女方不甘受辱憤而提起公然侮辱，然卻反獲不起訴處分。

原因是因為其提告要件不足。公然侮辱要件有三，第一，要有侮辱行為:侮辱無論是用粗鄙的言語、舉動，嘲弄謾罵或其他輕蔑人的意思，使人產生難堪狀態的行為都包括在內。

第二，必須具有侮辱他人的故意。也就是說林姓老媼在辱罵時必須知道自己的這個行為是具有侮辱性的。另外，在「公然」的界定上只有少數的特定人在場，就不算是公然。第三，侮辱對象一定要是人。最後，公然侮辱必須是「不具評論性質的謾罵、侮辱」。

因此林姓老媼登門罵人並非是「公然」。檢方指出，即使林姓老媼在詹婦及她的先生、兒子面前表示「妳跟我先生有染」，由於案發地點位在詹婦家中，並非公開場所，且現場只有詹婦等3人，也不具「散布於眾」的意圖。

而「妳與我老公有染」更不是「不具評論性質的謾罵、侮辱」，這些條件都與公然侮辱罪的要件不符合，最後林姓老媼反獲不起訴處分。

儘管林姓老媼凶悍地侵門踏戶，直闖疑似「老三」家中咆哮，並非在大街罵人，但此舉卻反而讓她免除牢獄之災，新北地檢署今日也以罪嫌不足將林姓老媼處分不起訴。

(中時 )