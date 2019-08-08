預防颱風淹水，抽水機已經預布。（甘嘉雯翻攝）

利奇馬颱風來勢洶洶，市府水務局防汛充分運用智慧管理，開發「兵棋圖台系統」進行災前整備作業，水務局長劉振宇表示，將在建工程、水門、滯洪池、抽水機、砂包等現場整備情形、數量及照片，以視覺化儀表板及地圖同步呈現，讓整備更確實迅速。

目前水務局已備妥4萬8000個砂包、抽水機140部、防汛鼎塊2,100塊，並於桃園區樹仁三街、八德區僑興新村、桃鶯路興隆街口、忠義街、龜山區興邦路、龍潭區健行路、中壢區大牛欄分渠、八德區茄路91巷底、觀音區濱海休息區、龜山區興邦路41巷及龜山區文明路抽水機預布。

61件在建工程已完成工區自主防災檢查；63座水閘門，也視水情機動啟閉；山坡地水土保持開發案件53件，已督促業主完成防災自主檢查；6處水資源回收中心也整備完成；於今年河川區域排水清淤長度105公里，清淤量體共66,136噸，雨水下水道清淤長度共57公里，清淤量體共10,205噸；復興區霞雲溪也清疏完成，配合整治工程確保市民安全。

(中時 )