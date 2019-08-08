台灣餐飲在國際競賽評比中「獎」不停。2019年英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽(International Wine & Spirit Competition, IWSC)於日前公布獲獎榜單，金車噶瑪蘭再次向世界證明其非凡實力，這是「噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒」第三度榮膺IWSC特金獎(Gold Outstanding)。同時，「噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭堡典」、「噶瑪蘭山川首席」與「噶瑪蘭煙燻泥煤桶威士忌原酒」也同時獲得金獎(Gold)肯定。

此外，噶瑪蘭全系列酒款中，更有12款於日前甫公布的2019年 IRS國際烈酒評鑑中(International Review of Spirits, IRS)勇奪2面白金獎(Platinum)與10面金獎(Gold)的高度殊榮，成績出色。

第三度摘下IWSC特金獎的「噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒」，綻放迷人熱帶水果香氣，富有香草、椰子、焦糖的甜味，同時有橡木經烘烤而散發出的木質辛香點綴，以近乎滿分(98-100分)的成績驚艷評審，深獲喜愛；另外四款噶瑪蘭威士忌也獲得95分以上高分，繳出亮眼成績單，包含酒精濃度40%自波特桶過桶熟成的「噶瑪蘭山川首席」、酒精濃度46%口感溫潤滑順的「噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌」、在全新橡木桶中熟成而風味饒富層次的「噶瑪蘭堡典」，以及巧妙平衡果香和煙燻風味的「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒」。

曾榮獲2016年WWA世界冠軍的「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」連袂「噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒」分別拿下IRS今年 96、97分的白金獎，評審描述噶瑪蘭Vinho葡萄酒桶「酒體醇厚滑順，散發烤鳳梨、焦糖、核桃果仁和紅酒燉梨的香氣，夾帶花生脆糖、香草豆、芒果乾和烤椰棗多變而優美的尾韻，是喜愛焦糖風味蘭姆酒的人不容錯過的威士忌」。

噶瑪蘭波本桶則被形容「具有棉花糖、香蕉開心果冰淇淋、磅蛋糕和煙燻蜂蜜奶油的複雜香氣，以及白桃、玫瑰花茶、番紅花和椰子的細緻尾韻，是一款細節趨於極致，值得盡情品味的威士忌。」，金車噶瑪蘭酒廠秉持追求做到最好的精神，始終如一，絕佳風味與優異品質受到專業評審一致盛讚。

金車噶瑪蘭威士忌酒廠自2005年建廠，開創台灣威士忌產業，2008年第一支產自台灣的威士忌問世，2010年噶瑪蘭威士忌開始參與國際各大烈酒競賽，歷經2016年擴廠，於2017年勇奪全球唯一的國際大獎—「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃(The Distiller of The Year)」，引發熱烈迴響；去(2018)年三月金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎，更雙雙入選世界威士忌競賽(World Whiskies Awards)威士忌名人堂(Hall of Fame)，成為華人首次獲此殊榮的父子檔，對於世界威士忌產業的貢獻深受肯定。未來金車噶瑪蘭將持續為推出創新卓越的威士忌酒款而努力，在世界舞台上續寫佳績，成為盡情綻放的台灣之光。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(工商 )