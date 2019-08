台灣餐飲在國際競賽評比中「獎」不停。2019年英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽(International Wine & Spirit Competition, IWSC)於日前公布獲獎榜單,金車噶瑪蘭再次向世界證明其非凡實力,這是「噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒」第三度榮膺IWSC特金獎(Gold Outstanding)。同時,「噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭堡典」、「噶瑪蘭山川首席」與「噶瑪蘭煙燻泥煤桶威士忌原酒」也同時獲得金獎(Gold)肯定。

此外,噶瑪蘭全系列酒款中,更有12款於日前甫公布的2019年 IRS國際烈酒評鑑中(International Review of Spirits, IRS)勇奪2面白金獎(Platinum)與10面金獎(Gold)的高度殊榮,成績出色。

第三度摘下IWSC特金獎的「噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒」,綻放迷人熱帶水果香氣,富有香草、椰子、焦糖的甜味,同時有橡木經烘烤而散發出的木質辛香點綴,以近乎滿分(98-100分)的成績驚艷評審,深獲喜愛;另外四款噶瑪蘭威士忌也獲得95分以上高分,繳出亮眼成績單,包含酒精濃度40%自波特桶過桶熟成的「噶瑪蘭山川首席」、酒精濃度46%口感溫潤滑順的「噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌」、在全新橡木桶中熟成而風味饒富層次的「噶瑪蘭堡典」,以及巧妙平衡果香和煙燻風味的「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒」。

曾榮獲2016年WWA世界冠軍的「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」連袂「噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒」分別拿下IRS今年 96、97分的白金獎,評審描述噶瑪蘭Vinho葡萄酒桶「酒體醇厚滑順,散發烤鳳梨、焦糖、核桃果仁和紅酒燉梨的香氣,夾帶花生脆糖、香草豆、芒果乾和烤椰棗多變而優美的尾韻,是喜愛焦糖風味蘭姆酒的人不容錯過的威士忌」。

噶瑪蘭波本桶則被形容「具有棉花糖、香蕉開心果冰淇淋、磅蛋糕和煙燻蜂蜜奶油的複雜香氣,以及白桃、玫瑰花茶、番紅花和椰子的細緻尾韻,是一款細節趨於極致,值得盡情品味的威士忌。」,金車噶瑪蘭酒廠秉持追求做到最好的精神,始終如一,絕佳風味與優異品質受到專業評審一致盛讚。

金車噶瑪蘭威士忌酒廠自2005年建廠,開創台灣威士忌產業,2008年第一支產自台灣的威士忌問世,2010年噶瑪蘭威士忌開始參與國際各大烈酒競賽,歷經2016年擴廠,於2017年勇奪全球唯一的國際大獎—「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃(The Distiller of The Year)」,引發熱烈迴響;去(2018)年三月金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎,更雙雙入選世界威士忌競賽(World Whiskies Awards)威士忌名人堂(Hall of Fame),成為華人首次獲此殊榮的父子檔,對於世界威士忌產業的貢獻深受肯定。未來金車噶瑪蘭將持續為推出創新卓越的威士忌酒款而努力,在世界舞台上續寫佳績,成為盡情綻放的台灣之光。

