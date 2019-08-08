美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天淡化北韓近日試射飛彈問題，表示北韓的舉動不會改變核子談判前景。

北韓昨天稱新一輪的短程飛彈試射，是對美國南韓聯合軍事演習所發出的「警告」；蓬佩奧今天告訴媒體，這不會影響美國在區域內的作法。

北韓6日再度試射兩枚短程飛彈，不到兩週內第4度飛彈試射；北韓這次試射前，美國與南韓才展開聯合電腦模擬軍演，以測試戰時南韓的作戰管制能力。

被問到北韓這次的試射會否影響談判氛圍， 蓬佩奧說：「不會。」

他說：「川普政府尊重北韓的策略沒有改變。我們的努力是為達成北韓全部與最終的非核化。我們期望未來幾週能回到談判桌達成這個目標。」

蓬佩奧還提到，北韓近期的試射並未包含中程和長程的彈道飛彈。北韓曾在2017年和2018年試射此類飛彈，引發國際緊張，自2017年9月後北韓也已停止核武試爆。

蓬佩奧說：「這些都是好事。」

(中央社)