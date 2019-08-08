檢調偵辦國安局私菸案，發現華航出訪專機的機組員搭便車買免稅品，也是循國安模式機邊交付，華航空品處管制組美女組長董靜宜，就是以這樣的方式購買2萬3千餘元的保養品，在華膳空廚保稅倉庫提領，自己只帶著5個鑰匙圈通關，檢調因此約談調查。

據悉，董靜宜去年5月才由華航德國分公司調回總部空品處，「自由民主之旅」是董首次參與總統出訪專機的隨機人員，由於董的訂位代號權限不足，無法在免稅品預訂系統預購，於是以另外方式預訂了一筆價值2萬3千餘元的保養品，並循「國安模式」一併存放在華膳保稅倉庫。此外，在飛機上訂購了5個鑰匙圈，刷卡支付近5千元。

據了解，專機返航當天，董靜宜只帶了機上購得的5個鑰匙圈通關，事先預購的免稅保養品則由華膳保稅倉庫提領。由於董靜宜為空品處管制組組長，檢調認為她應該清楚空品處所督導的華膳空廚保稅倉庫相關作業規範，卻違反規定，由保稅倉庫領取保養品，因此將她約談到案清查。

(中時 )