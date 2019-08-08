受到颱風利奇馬直撲影響，日本沖繩縣石垣市與宮古島市政府，都對轄內全數家戶發出「避難勸告」，呼籲合計逾10萬市民盡速疏散到安全區域或避難所。

避難指示與避難勸告，都屬於5階段大雨警戒的第4級；最高等級是第5級。避難勸告意指目標區域內所有人盡速撤離家園，前往地方政府設置的避難所或安全區域。

日本放送協會（NHK）報導，石垣市內共有2萬4976個家戶、4萬9686人；宮古島市有2萬5098個家戶、5萬5006人。

沖繩氣象台上午舉行記者會表示，預估先島群島會出現每秒75公尺的最大瞬間風速，利奇馬造成的暴風、大浪、大雨等，可能造成重大災情，呼籲居住在颱風路徑上的日本民眾要嚴加防範。

石垣島跟宮古島等地將出現暴風，且預料風勢會持續到9日，沖繩氣象台已對先島群島全域發布暴風警報。

利奇馬也將帶來大浪，目前預測先島群島可能出現13公尺、沖繩本島也會出現12公尺浪高的海上風暴。

(中央社)