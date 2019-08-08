約書亞樹是美國西南部乾燥地區最具代表性的物種，但據最新研究資料顯示，全球氣候變遷可能會使它在21世紀結束前，徹底消失。

法新社報導，加州大學河濱分校（UC Riverside）團隊根據政府間氣候變遷問題小組（IPCC）數據，評估全球暖化對「約書亞樹國家公園」（Joshua Tree National Park）內這種同名物種分布的影響。

約書亞樹國家公園位於加州南部，橫跨科羅拉多沙漠（Colorado desert）及莫哈維沙漠（Mojave desert），是約書亞樹最集中的地方。

約書亞樹雖名為「樹」，但事實上屬於有時外貌與樹相去無幾的「龍舌蘭科」。

根據團隊模擬，在樂觀情況下，人類若能把溫室氣體排放量控制在一定範圍內，約書亞樹的覆蓋率會在21世紀結束前縮減個8成左右。

但若人類對碳排毫無作為、一如既往，測試結果顯示，這種可回溯至更新世時期（Pleistocene Era）的植物將消失殆盡。

研究主筆史威特（Lynn Sweet）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），根據他們消極預測，這座國家公園的夏季平均溫度會上升攝氏2.8至5度，降雨量減少75-180毫米。

(中央社)