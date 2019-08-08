日前震撼全台的海釣船1500公斤毒品走私案，案情持續擴大，目前包含前警官李哲銘等10餘人被收押外，檢方正持續追查上下游供應鏈，案件持續偵辦尚未偵結，就連查扣的金海銘號漁船也遭檢方公告拍賣，底價為新台幣70萬元。

台東地檢署5月9日在蘭嶼外海查獲藍悅號海釣船走私899.16公斤安非他命，前蘭嶼分駐所長在案發隔日就神奇失蹤，遭台東縣警局火速免職，並列走私案關係人，著專案小組在10日晚間又在富岡漁港查獲蘇澳籍漁船金海銘走私毒品，起出600公斤安非他命，兩起海釣船走私毒品數量驚人，重量達到1500公斤。

至於前蘭嶼分駐所長逃亡1個月於6月10日在屏東1間民宿遭警方拘提到案，包括李哲銘及藍悅號海釣船鄭姓船長、金海銘船上人員、謝姓和2名張姓陸地接運人員等陸續遭收押禁見，目前共有10多人遭收押，案件尚在偵辦中。

台東地檢署署主任檢察官連思藩表示，因案件尚在偵辦中，何時偵結無法預期，考量到漁船保管問題，即將來判決後的罰金，因此決定不等偵結而先拍賣漁船。金海銘號漁船總噸位71噸，拍賣底價新台幣70萬元，目前在頭城漁會尚有貸款、利息、違約金合計485萬4031元的欠款，拍賣日期訂在27日。

至於眾所注目的海釣船走私案究竟何時偵結，及兩艘海釣船毒品是否來自同一貨源供應，連思藩表示，目前案件尚在偵辦中，不便表示意見。

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(中時 )