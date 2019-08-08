強颱利奇馬即將襲台，宜蘭地區雖然至8日下午兩點並沒有明顯強風，但不時出現間歇性大雨，部分山區更下起了豪大雨，福山

植物園下午緊急發出通知，因受利奇馬颱風及地震影響，邊坡土石鬆動掉落，經園方檢視後，為顧及遊客安全，從8日下午1點起至10日（星期六）預警性休園3天。

(中時 )