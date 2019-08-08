受颱風地震影響 福山植物園預警性休園3天 14:502019/08/08 中時 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 福山植物園聯外道路，因道路邊坡土石鬆動，阻礙道路通行。（胡健森翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱利奇馬即將襲台，宜蘭地區雖然至8日下午兩點並沒有明顯強風，但不時出現間歇性大雨，部分山區更下起了豪大雨，福山 植物園下午緊急發出通知，因受利奇馬颱風及地震影響，邊坡土石鬆動掉落，經園方檢視後，為顧及遊客安全，從8日下午1點起至10日（星期六）預警性休園3天。 (中時 ) #植物園 #福山 #利奇馬 #預警 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬暴風圈最快深夜觸陸 這2區影響最劇烈 10:342019/08/08 生活 強颱利奇馬來襲 馬祖部分景點預防性封閉 11:012019/08/08 生活 利奇馬颱風來襲 新北兒藝節活動異動 11:022019/08/08 生活 利奇馬亂交通 海空運取消72班次 11:252019/08/08 生活 利奇馬颱風來襲 如何透過LINE掌握第一手颱風動態 13:352019/08/08 科技 苗栗縣舉行第一次利奇馬颱風整備會議 加強防災防颱 14:252019/08/08 生活 強颱利奇馬 竹市府加強水閘門巡視檢修 14:312019/08/08 生活 颱風利奇馬來襲 桃市運用科技防災整備 14:312019/08/08 生活 利奇馬颱風眼曝光 眼牆上滿滿落雷 14:412019/08/08 生活 今震區達百年大震周期 學者示警：恐有規模八地震 台北小心了 14:462019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 強颱利奇馬逼近 停班停課看這裡 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 威力等同4級颶風！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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