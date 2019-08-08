蔣勁夫昨曬玫瑰花官宣認戀。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

蔣勁夫新女友身材火辣。（圖／翻攝自 IG）

「胡歌接班人」27歲男星蔣勁夫上月底爆出新戀情，和烏克蘭籍新女友同遊上海迪士尼，最近又被拍到約會後一同回到公寓，沒再外出，疑似同居。昨(7日)逢七夕，蔣勁夫首度在IG限時動態標註女友帳號，炫耀送了一大束玫瑰花，而這也算是他首度官宣認愛，網友則說：「我就佩服他的外語天賦」、「外國妹紙不看中文新聞的吧，所以不知男朋友是功夫巨星？」。

蔣勁夫去年鬧出家暴日籍女友風波，女方控訴他拿鐵鎚打人，狠打掉她牙齒，事情過去後，蔣勁夫也淡出了演藝圈，最近因他交了新歡，又使感情動態受關注，近日八卦媒體直擊他和新女友出遊，可見女方穿著平領上衣，大方露出雄偉上圍和S曲線性感身材。

昨蔣勁夫在IG首度放閃，貼出自己送的玫瑰花，而女方也同步貼出一樣的鮮花，和蔣勁夫手寫卡片「Dear Julieta ，I love U」，下方還用中文寫上「情人節快樂」，宣告兩人熱戀ING，消息傳回微博，有人祝福也有虧：「這次別打人了」。

(中時電子報)