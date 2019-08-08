章瑩穎的家人和律師在美國召開記者會，公佈了兇手交代的章瑩穎遺體下落。（美聯社）

2017年在美國遭到綁架、殺害的大陸女學者章瑩穎，她的遺體一直沒有找到。如今她遺體的下落終於公佈，不過令人失望的是，她的遺體遭肢解後丟進垃圾箱，被送到垃圾掩埋場，經過壓縮後，如今很可能僅剩一支手機的大小，搜尋到的機會渺茫。

當地時間8月7日上午10點，章瑩穎的家人和律師在美國召開記者會，公佈了兇手交代的對章瑩穎遺體下落的處置線索。

大陸北京大學深圳研究院的碩士畢業生章瑩穎，前往美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校擔任訪問學者，卻在2017年6月9日失蹤。警方查出她遭到白人男子克里斯滕森（Brendt Christensen）綁架、殺害。

章家律師說明，2017年6月9日，克里斯滕森殺害章瑩穎後，把她的遺體肢解，分裝在3個單獨垃圾袋內。次日，他把垃圾袋扔到了公寓樓外的垃圾桶裡。

2017年6月12日，他又把章瑩穎的衣物、隨身物品及清理犯罪現場的用品，裝進一個大型的行李袋中，然後開車在香檳-厄巴納地區輾轉，將這個裝滿章瑩穎遺物以及犯罪證據的行李袋內的物品扔進城市各地不同的垃圾箱裡，最後將行李袋也扔進了一個垃圾箱。

警方調查發現，兇手公寓外的第一次垃圾轉運時間是2017年6月13日。垃圾箱中的物品被轉運至伊州丹維爾地區的一處私人垃圾填埋場。而在掩埋前，這些垃圾還會被壓縮至少2次。

因此，如今章瑩穎的遺骸體積可能比一支手機還要小。而這個垃圾掩埋場大概有半個足球場那麼大，章瑩穎的遺骸上面至少堆有30英尺（約9公尺）的垃圾。搜索她的遺骸，難度非常高，而且費用龐大。

大陸媒體報導，章家律師表示：「這需要政府的監督和垃圾掩埋場主人的配合，並且沒有成功(找到)的把握」。

「世界上，沒有什麼事情比找到她更重要了。我們最大的願望，是帶瑩穎回家，但我們現在明白，找到她幾乎不可能。」章瑩穎的父親章榮高痛苦地說。

(中時電子報)