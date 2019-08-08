頭家國小游泳隊成員與Tewantin State School進行友誼交流賽。（校方提供）

頭家國小游泳隊前往澳洲Tewantin State School進行英語、游泳等交流。（校方提供）

台中市頭家國小有泳將搖籃之稱，繼與澳洲凱恩斯締結姊妹校後，校方日前率20名游泳隊成員前往昆士蘭陽光海岸的Tewantin State School進行英語課程、文化交流、游泳移地訓練與友誼交流賽；選手陳梓銨很期待澳洲訓練的方式，也想與澳洲選手一同較勁。。

頭家國小擁有全台中市最大的室內溫水泳池，更是孕育游泳好手的搖籃，在各項大小賽事屢獲佳績，校方3日率20位小小泳將前往澳洲交流。Tewantin State School以游泳教學為特色，教練Greg Roger為澳洲代表隊選手，曾勇奪奧運游泳銀牌，實戰與教學經驗豐富。

參加交流活動的吳依瑄興奮地說，自己在台灣許多比賽都獲得不錯的成績，這次遠赴澳洲參加奧運銀牌教練的訓練課程，以及游泳友誼賽，既期待又緊張。本身也是游泳選手的陳梓銨也說，一直期待這一趟旅程的到來，希望看看澳洲訓練的方式，也想與澳洲選手較勁。

校長王玉龍表示，該校學生在TASA英語學科能力測驗，是全市第一名，甚至高於平均26％，國際教育是目前積極推動的特色課程，繼與澳洲凱恩斯締結姊妹校之後，這次與昆士蘭教育局合作，學習之旅結合游泳特色，更符合「微笑有禮、多元自信、國際視野」的辦學願景。

(中時 )