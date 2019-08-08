台北市長安東、松江路口一棟大樓外牆磁磚震落，無人傷亡。（郭吉銓攝）

疑因地震後造成路面隆起高度約10公分、面積約40平方公尺。（張妍溱翻攝）

今天清晨在宜蘭東方海面發生2起強震，一起規模是6.0地震，一起是規模4.6地震，震驚全國。中央氣象局表示，該海域曾發生過規模8.0強震，今清晨發生的是正常能量釋放，但不排未來一周會有更大規模地震發生。學者說，該海域已達地震百年周期，未來有可能發生規模8.0強震，台北市要特別注意，恐會有很多大樓倒塌。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今清晨5時28分發生的規模6地震，震央在南宜蘭構造破碎帶，為淺層地震方；7時2分在蘇澳發生的4.6地震，菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成，為深層地震，是獨立地震，並非餘震。

陳國昌說，根據資料顯示，該震區最大規模地震，是1920年發生的，規模為8.0，規模6的一年會發生好幾次，但由於前幾年未發生，所以今天清晨5時28分發生的規模6地震，能量釋放不足，不排除未來一周還會有更大的地震、規模6以上的強震發生。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，1920年在花蓮外海發生的8.0地震，屬於海溝型地震，依日本經驗，已達地震百年周期，在百年周期來臨前，都會有規模大的前震，若今天清晨5時28分發生的規模6地震，不是主震，是前震的話，未來則有可能發生規模8.0的地震。

李錫堤說，規模8.0地震能量是6.0地震的1000倍，今天清晨5時28分發生的6.0地震，台北震度即有4級，規模8地震台北至少5級上半，接近6級；今天清晨5時28分發生的6.0地震，台北搖了20秒，921大地震，台北震度是5級下半，台北搖了1分鐘，若未來發生規模8.0地震，台北會搖2至3分鐘。

他強調，1920年在花蓮外海發生的規模8.0地震，台北多是平房，921大地震，台北東星大樓、新莊博士的家倒塌，未來若發生8.0地震，台北恐有很多大樓倒塌。

(中時電子報)