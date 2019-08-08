因應離岸風電本土化，臺灣港務公司今（8）日表示，旗下的合資公司「臺灣風能訓練股份有限公司（簡稱風訓公司）」已取得「國際風能組織(GWO)基礎安全訓練(BST)認證」，8月正式開課，將是台灣第一家，更是亞洲第一家完整教授符合「國際標準BST及BTT」共計8項模組課程的訓練機構。

風訓公司是由「臺灣港務公司、台電、臺英風電、中鋼、台船、上緯新能源」共同合資設立，2018年先取得國際風能組織(GWO)基礎技術訓練(BTT)認證，上個月（7月）再取得「基礎安全訓練(BST)認證」，締造台灣之光。

臺灣港務公司指出，為呼應政府綠能政策推動，積極投入風電產業規劃佈局，包含：港勤運維、重件碼頭與人才培訓各項業務，打造臺中港成為離岸風電作業母港與產業鏈發展基地，並透過轉投資風訓公司導入國際級的訓練課程，提供風電人才培訓能量與在地化訓練服務，將有助於加乘帶動臺中港區周邊離岸風電產業鏈業務拓展。

風訓公司透過股東「臺英風電」的母公司英國CWind旗下的訓練中心擔任顧問，協助風訓公司規劃硬體建設、軟體導入、講師培訓及課程規劃，目前已在臺中港區打造出高規格、國際級的訓練中心與設施，包含：訓練泳池、跳台以及模擬塔柱，學員可在安全的環境下進行風場擬真環境訓練。

目前勞動部已公布《離岸風電作業安全指引》，要求離岸風電技術人員均須取得GWO的BST、BTT兩項證照才能出海進行相關作業，以確保勞工安全。風訓公司自2018年12月起已開始教授BTT模組課程，並從今年8月起正式教授BST模組課程，未來將持續掌握風機商與開發商等業界需求，並配合整體離岸風場開發建設期程，開發更多元、更進階的客製化訓練項目，如：直升機救援訓練、船隻救援訓練等課程。

風訓公司總經理蔡明格表示，相當感謝各股東及政府相關單位的支持與協助，讓風訓公司得以為國產化盡一份心力，未來風訓公司將持續結合各股東力量，致力落實風電人才培訓在地化，讓離岸風電產業真正在台灣永續深耕。

(工商 )