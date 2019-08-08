蔡英文總統8日上午到屏東縣泰武鄉吾拉魯滋部落視察八八風災重建情形，並在泰武國小牆壁簽名。（潘建志攝）

蔡英文總統8日上午到屏東縣泰武鄉吾拉魯滋部落，視察莫拉克風災重建成果及部落發展現況，之後她也到「原住民族文化健康站」了解服務據點照顧長者的現況，也聽取照服員分享實務經驗與心得，並宣布政府將要推動長照3.0。

吾拉魯滋部落是八八風災後，泰武部落從山上搬下來到永久屋，蔡英文到場後，參觀部落永久屋及泰武國小，學生們也以傳統歌舞迎接。蔡英文參觀完部落後表示，看到族人們努力不放棄重建，現在已經在新的地方安頓下來，一起生活，覺得很欣慰。

蔡英文對於泰武國小的原住民教育狀況非常讚賞，她說泰武國小充滿原住民教育色彩，傳承傳統文化及教育，可說是部落教育典範；除了教育外，泰武現在正在發展咖啡產業，希望未來也能成為部落產業典範，讓族人們吃飯、睡覺、工作都能夠在一起。

蔡英文之後也到泰武鄉卡比亞安部落文化健康站視察，她表示，政府推動長照2.0，政府每年花費預算300、400億推動，尤其是原鄉，長照是優先要做的事，政府投入很多資源，長照員增加很多，也對社區穩定非常重要。

她說，希望更多人把長照當成專業值得信賴的工作，讓人員當成未來職業選項之一，政府也會改善長照員待遇，讓年輕人回部落工作，也成為原住民語言文化傳承地方。

(中時 )