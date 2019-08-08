利奇馬今(8日)早升級為強颱，對台灣威脅性大增！各國預估颱風路徑不同，但美國方面預測利奇馬可能帶來的災害，絕不可小覷。CNN氣象主播指出，利奇馬威力已等同4級颶風，將為山區帶來500毫米超級雨量，台灣恐出現淹水、停電等災情。

中央氣象局發布最新颱風動向，目前強颱利奇馬8日13時中心位置在北緯23.5度，東經125.7度，也就是台北的東南東方約460公里之海面上，以每小時19公里速度，向北北西進行。

CNN氣象主播說，利奇馬威力持續長胖增強，北台灣可能降下400毫米雨量，中央山脈等部分山區雨量更上看500毫米，預估造成帶來停電、淹水等災情。

氣象專家Steve Bowen在臉書上說，利奇馬增強為4級颶風，一分鐘平均風速達130英里，當它掃過台灣和大陸後，颱風威力將因此減弱，他推測，利奇馬將為台灣帶來明顯雨勢，且有洪水災害發生。

根據台灣颱風資訊中心定義颱風分級標準，一分鐘平均風速達130英里即屬超級颱風範圍。

(中時電子報)