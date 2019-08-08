為維護民眾塑膠食品容器安全，食藥署自8月起，針對全國生產製造塑膠食品容器工廠業者衛生規範、容器標示及包裝衛生標準進行專案稽查，食藥署官員表示，此波預計稽查26家製造業者，並針對200件產品標示及51件產品衛生標準進行抽驗，違者依規定將處以3~300萬元的罰鍰，若發現為惡意黑心廠商，將重罰6萬~2億元。

食藥署周珮如科長表示，塑膠食品容器包括美耐皿、PE（聚乙烯）及PP（聚丙烯）的杯、盤、碗、湯匙及水壺等，此次稽查主要分二個部分，一為製造食品塑膠容品工廠是否有加入食品業者登錄及是否符合食品良好衛生規範（GHP），產品部分則是否符合標示及耐熱等衛生標準規範。

周珮如指出，依去年食藥署執行塑膠食品容器稽查結果，在製造業者方面，仍有部分業者GHP落實情況未臻完善，例如未有病媒消毒紀錄、未有品管紀錄及回收紀錄等，經轄管衛生局複查均已改善合格。另在食品容器具產品部分，稽查結果， 有1件產品標示的字體長度及寬度各小於2毫米，違反食品安全衛生管理法第26條規定，裁處3萬元罰鍰；另1件產品耐熱性試驗結果不符合產品標示，裁處4萬元罰鍰。

周珮如強調，專案自8月起至10月維期3個月，由各地方衛生單位執行，轄區內若有塑膠食品容器製造工廠業者，將以業者及所生產產品安全稽查為主，這些縣市包括新北、桃園、台中、彰化、台南及高雄，其餘縣市則以販賣點抽查產品為主，若經查不符合安全規範，則會往上游找出違法業者，並做出裁罰及限期改善。

(中時 )