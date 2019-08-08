44歲黃姓男子4月時在萬華和平西路與人談判債務，遭3名男子圍毆打到尿失禁，3煞竟還逼他喝尿認錯，凌虐1個多小時後，黃因身體衰弱活活被打死，兩名堂兄弟犯嫌後來逃亡，並在友人接應下東躲西藏，行跡包括台南、屏東，日前因「彈盡援絕」，只好出面向檢警投案，並依殺人罪遭法院裁定羈押。

據了解，黃姓死者與行凶犯嫌，疑似想向某賭場出老千訛詐，但事後遭人識破，眾嫌便將矛頭指向黃，認為會失敗都是他害的，以此逼黃簽下60萬元本票。

4月23日晚，黃先與綽號「大頭」的男子在清茶館碰面，25歲李姓堂兄弟等人隨後現身，眾人最後將黃帶至「大頭」位在和平西路的租屋處，針對賭帳進行協調。

黃遭3人痛毆，惡煞除出拳伸腳毆打外，還以皮帶狂抽，將黃打到尿失禁，逼他喝尿道歉，最後將黃活活打死，3嫌發現黃沒有反應，驚覺事態嚴重並逃離現場，大頭隨即向警消報案。

警方事後將大頭及另一男子分別送辦，但疑為蘆洲某角頭小弟的李男等人，卻在大哥的協助下全台躲藏，3個月後因資金用盡，最後只好向檢警投案，全案至此偵破，2嫌也被依殺人罪裁定覊押。

(中時 )